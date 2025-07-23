Небезопасное мороженое в рожках выявили в торговой сети Гомельской области

«В результате испытаний установлено, что вместо молочного жира в продукте был использован его заменитель. Это недопустимо. Данная продукция признана опасной и Госстандартом запрещена к ввозу и обращению на территории страны. Также прекращено действие документов об оценке соответствия, поставщику предписано принять меры по изъятию из обращения этой продукции для дальнейшего вывоза за пределы страны либо утилизации», — пояснили в областной инспекции Госстандарта.