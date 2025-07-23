Небезопасное мороженое в рожках выявили в торговой сети Гомельской области

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В розничной сети Гомельской области выявлено два наименования мороженого торговой марки «Фабрика грез», не отвечающего требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную инспекцию Госстандарта.
Так, по данным областной инспекции, мороженое двухслойное молочное с ароматом черники и тутти-фрутти с фруктово-ягодным наполнителем «Черничный» в вафельном сахарном рожке и пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке не отвечают требованиям техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 и ТС 033/2013.
«В результате испытаний установлено, что вместо молочного жира в продукте был использован его заменитель. Это недопустимо. Данная продукция признана опасной и Госстандартом запрещена к ввозу и обращению на территории страны. Также прекращено действие документов об оценке соответствия, поставщику предписано принять меры по изъятию из обращения этой продукции для дальнейшего вывоза за пределы страны либо утилизации», — пояснили в областной инспекции Госстандарта.
Сведения об этой и другой продукции, не соответствующей установленным требованиям по безопасности, можно найти в Реестре опасной продукции. -0-