Делегация РФ сделает заявление по итогам переговоров в Стамбуле

Российская делегация сделает заявление по итогам третьего раунда прямых мирных переговоров в Стамбуле. Об этом KP.RU сообщил источник, близкий к переговорной группе Москвы.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского за усилия по организации диалога между противоборствующими сторонами.
По его словам, хорошие результаты были получены после первых двух раундов мирных переговоров по Украине. Кроме того, он подчеркнул, что Турция рассчитывает на успех третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Сайт KP.RU публикует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.