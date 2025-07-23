Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершен

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились.
Напомним, что делегации России и Украины прибыли в Стамбул 23 июля. При этом основной темой диалога между представителями стран были проекты меморандумов, переданные в ходе второго раунда переговоров.
Стоит отметить, что состав российской делегации не изменился. В нее входят четыре основных участника и четыре эксперта. Украинская делегация претерпела некоторые изменения — глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава для переговоров с РФ. Число участников украинской переговорной группы увеличилось с 12 до 14 человек.
Возглавлял российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский.
Прошлый раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. Источники утверждали, что диалог между сторонами проходил на русском языке и длился несколько часов.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.