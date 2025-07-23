Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершен

Стоит отметить, что состав российской делегации не изменился. В нее входят четыре основных участника и четыре эксперта. Украинская делегация претерпела некоторые изменения — глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава для переговоров с РФ. Число участников украинской переговорной группы увеличилось с 12 до 14 человек.