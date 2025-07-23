Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились 40 минут

Третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле продлился 40 минут.
Новый этап переговоров в Стамбуле начался вечером в среду, 23 июля. Обсуждение украинского конфликта проходило за закрытыми дверями. Также KP.RU стало известно, что российская делегация сделает заявление по итогам переговоров в Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой переговоров в Стамбуле станет обсуждение проектов меморандумов Киева и Москвы. При этом, как отметил представитель Кремля, российская сторона не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес».
Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что меморандум России — это совсем не ультиматум. По его словам, в данном случае речь идет о комплексном предложении, которое поможет достичь долгосрочного мира или, по меньшей мере, прекращения огня в зоне конфликта.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Сайт KP.RU публикует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.