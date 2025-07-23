Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились 40 минут

Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что меморандум России — это совсем не ультиматум. По его словам, в данном случае речь идет о комплексном предложении, которое поможет достичь долгосрочного мира или, по меньшей мере, прекращения огня в зоне конфликта.