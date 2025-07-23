L'Equipe: футболист «Монако» Головин отказался возвращаться в Россию

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин отклонил предложения российских клубов и намерен остаться в составе нынешней команды. Об этом стало известно из сообщения издания L Equipe.
Как уточняет источник, 29-летний футболист не заинтересован в возвращении в российский чемпионат и рассматривает себя как ключевого игрока «Монако».
«Мы четко дали понять всем российским клубам, связывавшимся с нами, что этим летом шансов нет», — заявил информатор.
Ранее также появлялись сообщения, что руководство «Монако» планировало продать Головина, чтобы получить средства для обновления состава команды.
Также ранее стало известно, что российский полузащитник Егор Пруцев, который сейчас выступает за сербский футбольный клуб «Црвена Звезда», отказался от предложения играть за молодежную сборную Сербии.