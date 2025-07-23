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Новгородской главе Минкультуры внесли представление из-за концерта IOWA

Прокуратура Новгородской области внесла представление главе Минкультуры региона за ненадлежащие исполнение обязанностей по защите детей на концерте IOWA.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура внесла представление главе Министерства культуры и туризма Новгородской области из-за концерта российской рок-группы IOWA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Были ненадлежащим образом выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент связан с выступлением группы IOWA в Великом Новгороде. Во время мероприятия солистка коллектива Екатерина Иванчикова выступала в необычном костюме, который местные жители сочли неуместным и оскорбительным, направив обращения в прокуратуру.

Надзорное ведомство также направило материалы проверки в федеральную службу, чтобы решить вопрос о привлечении ответственных за организацию мероприятия лиц к административной ответственности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ялте хотели отметить концерт воссоединившейся группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям.