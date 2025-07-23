Новгородской главе Минкультуры внесли представление из-за концерта IOWA

Отмечается, что инцидент связан с выступлением группы IOWA в Великом Новгороде. Во время мероприятия солистка коллектива Екатерина Иванчикова выступала в необычном костюме, который местные жители сочли неуместным и оскорбительным, направив обращения в прокуратуру.