Грибник заблудился в Житковичском районе. Спасатели помогли ему выйти из леса

Сегодня ранним утром, около 04.30, вблизи райцентра Житковичи мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Спустя два часа спасателям поступило сообщение о случившемся. Они оперативно выехали на поиски. Удалось выйти с грибником на связь. И примерно в 07.30 пенсионер 1957 года рождения вышел из леса на звуки работающего светосигнального громкоговорящего устройства. В медпомощи он не нуждался. -0-