Суд в Минске защитил права истицы: ей вернули двукратную стоимость утраченных наушников

В октябре прошлого года истица заключила с ответчиком договор на оказание услуги по ремонту правого наушника марки Apple AirPods, оплатив стоимость услуги в размере Br300. После ремонта ответчик по почте отправил ей иной наушник. Истица неоднократно просила вернуть ее наушник, однако ответчик этого не сделал. Предоставленные ей другие наушники не синхронизировались и не работали.