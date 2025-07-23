Суд в Минске защитил права истицы: ей вернули двукратную стоимость утраченных наушников

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска защитил права истицы, ей вернули двукратную стоимость утраченных наушников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
В октябре прошлого года истица заключила с ответчиком договор на оказание услуги по ремонту правого наушника марки Apple AirPods, оплатив стоимость услуги в размере Br300. После ремонта ответчик по почте отправил ей иной наушник. Истица неоднократно просила вернуть ее наушник, однако ответчик этого не сделал. Предоставленные ей другие наушники не синхронизировались и не работали.
После рассмотрения дела суд решил взыскать с ответчика в пользу истицы двукратную цену утраченных наушников в размере Br1520, компенсацию морального вреда — Br500, расходы по проезду, понесенные истицей в связи с явкой в суд, в размере Br96,80, а всего Br2116,80.
Кроме того, взысканы расходы общественного объединения, которое выступало на стороне истицы, на оказание помощи потребителю в размере Br2010,92, штраф в размере Br2020 и госпошлина в доход государства — Br310,55.
Удовлетворяя исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истицы двукратной стоимости наушников, суд пришел к выводу, что ответчик утратил предоставленный истицей правый наушник, не предоставил взамен утраченного аналогичный комплект наушников, что является основанием для взыскания двукратной стоимости утраченного имущества в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил решение отменить и принять новое решение — об отказе в удовлетворении исковых требований.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия Минского городского суда оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. -0-