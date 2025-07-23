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Стало известно, на каком языке велись переговоры между делегациями России и Украины

Переговоры России и Украины происходили на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Третий раунд прямых переговоров между представителями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле проходили на русском языке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«На русском», — отметил собеседник агентства, прокомментировав соответствующий вопрос.

Очередной этап мирных переговоров по Украине между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле продлился 40 минут. Новая встреча в Стамбуле началась вечером в 19.00 мск в среду, 23 июля. Обсуждение украинского конфликта сторонами проходило за закрытыми дверями.

Как писал сайт KP.RU, российская сторона сделает заявление по итогам третьего раунда прямых мирных переговоров в Стамбуле.

Ранее стало известно, что речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед переговорами делегаций России и Украины переводилась на три языка. Речь главы турецкого МИД транслировалась, в том числе на русском и украинском языках.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.