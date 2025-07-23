ВОЗ: Опасный вирус чикунгунья добрался до Европы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном распространении глобальной эпидемии чикунгуньи — вируса, который переносят комары. Завезенные случаи заболевания, связанные с его вспышкой на островах в Индийском океане, также зарегистрировали в европейских странах.
Из-за того что подобные схемы передачи инфекции уже наблюдались во время вспышки в 2004 и 2005 годах, организация призвала принять меры для предотвращения повторения ситуации. По данным ВОЗ, заболевание уже выявили в 119 странах, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. Представители организации отметили, что уровень смертности составляет менее одного процента, но при миллионах случаев эта доля может означать тысячи смертей.
Чикунгунью можно определить по высокой температуре и болям в суставах, которые вызывают длительную нетрудоспособность — она может длиться от нескольких недель до месяцев, передает Reuters.
20 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что задействовали на пограничных пунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после ее вспышки на юге Китая. В службе подчеркнули, что профильные эксперты внимательно наблюдают за эпидемиологической ситуацией и готовы принять дополнительные меры в случае необходимости.