ВОЗ: Опасный вирус чикунгунья добрался до Европы

Из-за того что подобные схемы передачи инфекции уже наблюдались во время вспышки в 2004 и 2005 годах, организация призвала принять меры для предотвращения повторения ситуации. По данным ВОЗ, заболевание уже выявили в 119 странах, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. Представители организации отметили, что уровень смертности составляет менее одного процента, но при миллионах случаев эта доля может означать тысячи смертей.