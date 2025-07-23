В историческом центре Ростова вместо высотки появится сквер

В центре Ростова на улице Социалистическая, 129 появится сквер. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Скрябин.
Участок занимает 707 квадратных метров. Он образовался в результате сноса аварийного дома. Но вместо высотки на этой муниципальной земле власти планируют сделать уютный сквер, который впишется в исторический центр города.
— Буду информировать об этапах строительства, — добавил Александр Скрябин.
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