Видео с третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле появилось в Сети

В Сети появилось видео с третьего раунда переговоров делегаций России и Украины, которые состоялись в Стамбуле вечером в среду, 23 июля. Встреча представителей стран прошла во дворце Чираган. На видео запечатлено приветственное слово главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана. Далее встреча делегаций Москвы и Киева продолжилась в закрытом режиме. При этом, по словам дипломата, стороны должны были обсудить обмен пленными, оказание гумпомощи и безопасность инфраструктуры и границ стран.