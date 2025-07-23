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Видео с третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле появилось в Сети

Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Сети появилось видео с третьего раунда переговоров делегаций России и Украины, которые состоялись в Стамбуле вечером в среду, 23 июля. Встреча представителей стран прошла во дворце Чираган. На видео запечатлено приветственное слово главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана. Далее встреча делегаций Москвы и Киева продолжилась в закрытом режиме. При этом, по словам дипломата, стороны должны были обсудить обмен пленными, оказание гумпомощи и безопасность инфраструктуры и границ стран.

Известно, что новый раунд переговорных процессов продлился 40 минут. Российскую делегацию, как и в предыдущие встречи, по-прежнему возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что в ходе переговоров Россия и Украины должны были обсудить проектов меморандумов сторон.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

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