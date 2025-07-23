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Суд отправил в СИЗО второго сотрудника Telegram-канала Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал по ходатайству следствия меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца для продюсера Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой.

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал по ходатайству следствия меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца для продюсера Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой.

Она также проходит по делу о даче взятки. Ранее под арест был отправлен главреда «Базы» Глеб Трифонов.

Задержаны сотрудники были накануне, после чего в редакции прошли обыски.

Следствие подозревает Трифонова и Лукьянову в причастности к даче взятки сотрудникам полиции в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области за разглашение служебной информации. Трое полицейских из этих регионов также были задержаны по делу о превышении должностных поломочий и с ними уже были проведены следственные действия в Москве.