Суд отправил в СИЗО второго сотрудника Telegram-канала Baza

Следствие подозревает Трифонова и Лукьянову в причастности к даче взятки сотрудникам полиции в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области за разглашение служебной информации. Трое полицейских из этих регионов также были задержаны по делу о превышении должностных поломочий и с ними уже были проведены следственные действия в Москве.