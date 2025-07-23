Россияне перестали посещать Абхазию после скандальных заявлений

«После резонансного заявления про доширак-туризм в Абхазию, российские туристы теперь сомневаются в целесообразности посещения этой страны в дальнейшем, а многие вообще призывают туда больше не ездить. Тем более, что и в России существует достаточно альтернативных направлений, даже учитывая временное закрытие отдельных пляжей в Анапе», — заявляет издание.