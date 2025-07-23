Россияне перестали посещать Абхазию после скандальных заявлений

Россияне массово отказались от поездок в Абхазию.
Туристический поток из России в Абхазию резко сократился после высказывания сотрудницы министерства туризма республики Кристины Лакербая о нежелательности бюджетных путешественников. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на представителей гостиничного бизнеса региона.
«После резонансного заявления про доширак-туризм в Абхазию, российские туристы теперь сомневаются в целесообразности посещения этой страны в дальнейшем, а многие вообще призывают туда больше не ездить. Тем более, что и в России существует достаточно альтернативных направлений, даже учитывая временное закрытие отдельных пляжей в Анапе», — заявляет издание.
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В результате скандала гостиницы и гостевые дома Абхазии столкнулись с массовыми отказами от бронирований. Владельцы объектов размещения отмечают, что поток гостей снизился на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ситуацию также повлияли многочисленные негативные отзывы туристов, которые жалуются на недостаток инфраструктуры, неудовлетворительный уровень сервиса и случаи краж личных вещей.
Многочисленные пользователи социальных сетей напомнили, что республика обладает привлекательной природой. Однако не может предложить современный туристический сервис и безопасность, соответствующие ожиданиям путешественников.
Ранее российские туроператоры отмечали рост популярности Абхазии среди бюджетных туристов за счет снижения цен на проживание и организованных туров. Однако после инцидента спрос на путевки в республику резко упал, а некоторые компании сообщили о возвратах и переносах бронирований на другие направления. Представители туристической отрасли подчеркивают, что для восстановления доверия необходимы инвестиции в инфраструктуру и повышение качества услуг.
В июне 2025 года начальница отдела Минтуризма Кристина Лакербая была уволена после заявлений о нежелательности бюджетных гостей. Тогда реакция россиян также выразилась в массовых отказах от поездок и призывах к бойкоту, что уже приводило к сокращению турпотока и убыткам для экономики республики.