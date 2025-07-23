Россиянка выложила видео из Дагестана и попала в скандал

Популярный тюменский блогер Светлана Захарова выложила ролик из путешествия в Дагестан и оказалась в центре скандала. Она рассказала, что видео, на котором девушка исполняет танец живота, и двумя местными парнями в кадре стало вирусным, однако вместе со славой на россиянку обрушились десятки негативных комментариев и оскорбления. Угрозы также начали поступать и организаторам тура. Об этом путешественница рассказала в своем Telegram-канале.