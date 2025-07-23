Россиянка выложила видео из Дагестана и попала в скандал

Популярный тюменский блогер Светлана Захарова выложила ролик из путешествия в Дагестан и оказалась в центре скандала. Она рассказала, что видео, на котором девушка исполняет танец живота, и двумя местными парнями в кадре стало вирусным, однако вместе со славой на россиянку обрушились десятки негативных комментариев и оскорбления. Угрозы также начали поступать и организаторам тура. Об этом путешественница рассказала в своем Telegram-канале.
По словам блогера, она была шокирована, так как считает видео безобидным. Захарова уточнила, что получила 833 комментария с такими словами, как «шкура» и «убирайтесь» от воспитанных дагестанских горцев.
На коротком видео участница туристической группы исполняет танец живота, а рядом стоят двое местных юношей. Автор пояснила, что делала акцент на легкости, атмосферности и красоте момента.
Сначала все было мирно, но затем автору видео позвонили с просьбой удалить ролик, так как одного из участников якобы вызвали в министерство и пригрозили увольнением.
Написала также мать одного из попавших в кадр парней. И обрушился шквал негативных комментариев от жителей региона.
Девушка заявила, что вынуждена была удалить ролик. Позже она призналась, что выложила видео уже в тот момент, когда была в Москве.
Ранее сообщалось, что в Дагестане девушки пожаловались на мужчин, которые во время женского дня на пляже специально приплывали к берегу на сапах, чтобы посмотреть на них.