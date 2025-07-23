«Не нужно воспринимать как слабость». Эксперт о переносе учения «Запад-2025» вглубь Беларуси

Эксперт напомнил, что это идет вразрез с 137-й статьи Конституции Литовской Республики. «Там конкретно говорится о том, что запрещено размещение иностранных баз на территории Литовской Республики. То есть сегодня, по сути, руководство Литовской Республики способствует оккупации своей страны, они — не что иное, как пособники оккупантов. Тот же самый бригадный генерал Кристоф Губерт, который развернул 45-ю танковую бригаду прямо в 12 км возле нашей государственной границы, заявляет, что он свою главную задачу видит в том, чтобы не допустить, как в свое время силы Североатлантического альянса не допустили распространение советской заразы на его территорию. То есть в их глубоком понимании мы представляем для них угрозу. Случайно или нет, 45-е немецкое воинское соединение в свое время штурмовало Брестскую крепость. Сейчас основное предназначение 45-й танковой бригады — обеспечить в случае необходимости на территории Литвы развертывания 10-й танковой дивизии. Так вот, 10-я танковая дивизия 22 июня 1941 года вторглась на территорию Белорусской Советской Социалистической Республики, которая тогда была в составе Советского Союза. Случайности, которые появляются внезапно», — подчеркнул эксперт.