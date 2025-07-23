«Не нужно воспринимать как слабость». Эксперт о переносе учения «Запад-2025» вглубь Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что основные маневры учения «Запад-2025» перенесут вглубь Беларуси, не значит, что кто-то должен воспринимать это как слабость. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
В конце мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны государств — членов ОДКБ в Бишкеке заявил о том, что принято решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ. «То, что мы переносим эти учения, не значит, что кто-то должен воспринимать это как слабость. Военные люди понимают, для чего осуществляется перегруппировка в том направлении. Ну, а самое главное, о чем предупреждал глава государства, — в сентябре мы ждем поставки и постановки на вооружение в Беларуси ракетного комплекса “Орешник”. Россия уже имеет право осуществлять размещение, особенно в рамках региональной группировки войск и сил. Президент сказал, что сегодня мы рассматриваем как наибольшую угрозу не столько поляков и прибалтов, для нас наибольшую угрозу начинает представлять именно Федеративная Республика Германия. Именно она начинает сосредоточение своих войск в Литовской Республике», — отметил Андрей Богодель.
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Эксперт напомнил, что это идет вразрез с 137-й статьи Конституции Литовской Республики. «Там конкретно говорится о том, что запрещено размещение иностранных баз на территории Литовской Республики. То есть сегодня, по сути, руководство Литовской Республики способствует оккупации своей страны, они — не что иное, как пособники оккупантов. Тот же самый бригадный генерал Кристоф Губерт, который развернул 45-ю танковую бригаду прямо в 12 км возле нашей государственной границы, заявляет, что он свою главную задачу видит в том, чтобы не допустить, как в свое время силы Североатлантического альянса не допустили распространение советской заразы на его территорию. То есть в их глубоком понимании мы представляем для них угрозу. Случайно или нет, 45-е немецкое воинское соединение в свое время штурмовало Брестскую крепость. Сейчас основное предназначение 45-й танковой бригады — обеспечить в случае необходимости на территории Литвы развертывания 10-й танковой дивизии. Так вот, 10-я танковая дивизия 22 июня 1941 года вторглась на территорию Белорусской Советской Социалистической Республики, которая тогда была в составе Советского Союза. Случайности, которые появляются внезапно», — подчеркнул эксперт.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-