Минсельхозпрод: контроль за качеством техобслуживания доильного оборудования будет усилен

Глава ведомства Юрий Горлов подчеркнул важность безупречной работы систем доения, строгого соблюдения графиков и регламентов технического обслуживания. По его словам, любая просрочка в проведении работ может привести к серьезным последствиям, включая выход из строя всего стада. Министр также отметил, что контроль за качеством обслуживания оборудования будет усилен, а ответственность за некачественно или не вовремя сделанные работы понесут организации сервисного обслуживания.