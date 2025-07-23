Минсельхозпрод: контроль за качеством техобслуживания доильного оборудования будет усилен

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за качеством техобслуживания доильного оборудования будет усилен. Это было отмечено при обсуждении темы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Вопросы технического обслуживания доильного оборудования обсудили в Минсельхозпроде на тематическом семинаре-совещании. К теме подключились не только представители министерства, заместители председателей комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, но и руководители облагросервисов и специалисты, ответственные за сервисное обслуживание оборудования.
Глава ведомства Юрий Горлов подчеркнул важность безупречной работы систем доения, строгого соблюдения графиков и регламентов технического обслуживания. По его словам, любая просрочка в проведении работ может привести к серьезным последствиям, включая выход из строя всего стада. Министр также отметил, что контроль за качеством обслуживания оборудования будет усилен, а ответственность за некачественно или не вовремя сделанные работы понесут организации сервисного обслуживания.
В Беларуси уже функционирует единая система технического сервиса доильного оборудования, включающая электронную информационную систему мониторинга. Она позволяет отслеживать своевременность и качество проведения работ на молочно-товарных фермах.
«Ответственные лица в областных и районных сельхозуправлениях уже определены — они обеспечивают внесение данных в систему и контроль за выполнением регламентных работ. При этом особое внимание уделяется полноте и периодичности обслуживания, установленных как техническими регламентами, так и рекомендациями производителей оборудования», — пояснили в ведомстве.
Участники семинара отметили, что грамотная организация техобслуживания на местах позволит избежать простоев и повысить эффективность работы молочных ферм, обеспечив прибавку по производству молока. -0-