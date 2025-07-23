Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым

Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова накануне прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию.