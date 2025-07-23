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Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ходатайство защиты о домашнем аресте для Лукьяновой было отклонено.

Источник: Life.ru

Лукьянова в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяновой Татьяне Валерьевне, обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 4 ст. 291 УК РФ, на срок месяц 01 месяц 27 суток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 20 сентября был арестован главред Baza Глеб Трифонов. Журналист не признал вину и заверил, что не стал бы скрываться за пределами России в случае домашнего ареста.

Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова накануне прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию.