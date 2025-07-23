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Новгородскому министру культуры «влетело» за скандальное шоу IOWA

Прокуратура Новгородской области выразила своё недовольство действиями регионального Минкульта в связи с организацией концерта группы IOWA. В День защиты детей солистка группы Екатерина Иванчикова вышла на сцену в костюме, напоминающем половой орган. Некоторые зрители посчитали это неприемлемым.

Источник: Life.ru

Как сообщает ТАСС, прокуратура усмотрела нарушения в исполнении полномочий по обеспечению информационной безопасности детей. Хотя в других регионах страны на афишах концертов группы указывались возрастные ограничения, в Великом Новгороде эти рекомендации были проигнорированы, что вызвало недовольство местных жителей.

Сотрудники театрально-концертного агентства, организовавшие мероприятие, допустили серьёзные упущения в части соблюдения требований законодательства о защите детской аудитории от потенциально вредной информации. Это обстоятельство было зафиксировано проверочной комиссией прокуратуры, которая подготовила документ с рекомендациями о мерах административного реагирования в адрес министра культуры и туризма региона Юлии Тимофеевой.

Ранее певица Ольга Бузова выступила в рамках ПМЭФ-2025 в платье, которое едва прикрывало её прелести. Ультракороткий наряд, к тому же, начал задираться прямо во время концерта из-за вентиляторов.