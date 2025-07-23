Новгородскому министру культуры «влетело» за скандальное шоу IOWA

Как сообщает ТАСС, прокуратура усмотрела нарушения в исполнении полномочий по обеспечению информационной безопасности детей. Хотя в других регионах страны на афишах концертов группы указывались возрастные ограничения, в Великом Новгороде эти рекомендации были проигнорированы, что вызвало недовольство местных жителей.