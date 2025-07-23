Новгородскому министру культуры «влетело» за скандальное шоу IOWA

Как сообщает ТАСС, прокуратура усмотрела нарушения в исполнении полномочий по обеспечению информационной безопасности детей. Хотя в других регионах страны на афишах концертов группы указывались возрастные ограничения, в Великом Новгороде эти рекомендации были проигнорированы, что вызвало недовольство местных жителей.
Сотрудники театрально-концертного агентства, организовавшие мероприятие, допустили серьёзные упущения в части соблюдения требований законодательства о защите детской аудитории от потенциально вредной информации. Это обстоятельство было зафиксировано проверочной комиссией прокуратуры, которая подготовила документ с рекомендациями о мерах административного реагирования в адрес министра культуры и туризма региона Юлии Тимофеевой.
Ранее певица Ольга Бузова выступила в рамках ПМЭФ-2025 в платье, которое едва прикрывало её прелести. Ультракороткий наряд, к тому же, начал задираться прямо во время концерта из-за вентиляторов.