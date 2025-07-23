Мединский: Все договоренности по мирным трекам прошлых раундов выполнены

Ранее Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского за усилия по организации диалога между противоборствующими сторонами. Он также отметил, что хорошие результаты были получены после первых двух раундов мирных переговоров по Украине. Не может не радовать проведенный сторонами конфликта обмен пленными, добавил Фидан. Кроме того, он подчеркнул, что Турция рассчитывает на успех третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле.