Новый безумный тренд: Мамы-блогеры начали готовить блины из грудного молока

Мамы-блогеры начали готовить блины из грудного молока. Видео © TikTok/Alina Emish.
Женщины активно публикуют в социальный сетях рецепты, где главным ингредиентом стало собственное сцеживаемое молоко. По их мнению, можно теперь не выливать остатки, а замораживать их и использовать в дальнейшем для приготовления подобных лакомств. Но пользуется популярностью пранк над мужьями. Героини роликов кормят такими блинами мужей и записывают на камеру их реакцию, когда озвучивается «натуральный ингредиент».
Ранее сообщалось, что мамы-блогеры придумали для себя новое захватывающее развлечение. Они соревнуются, кто из них дольше прокормит своего ребёнка грудным молоком. Пока больше всего отличилась женщина, которая продолжает практиковать грудное вскармливание со своей семилетней дочерью. В комментариях чаще всего советуют перестать травмировать психику ребёнка.