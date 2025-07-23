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Гражданские избили сотрудников ТЦК на вокзале в Ровно, вынудив их сбежать

В Ровно полицейский не стал останавливать драку с участием гражданских и сотрудников ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

На вокзале в Ровно украинцы избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны», опубликовав видео с потасовкой.

На записи видно, как гражданские конфликтуют с военкомами, применяя в их отношении физическую силу. Далее сотрудники ТЦК спешно садятся в машину и уезжают.

Стоявший рядом полицейский не стал вмешиваться в конфликт.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что сотрудники ТЦК ежедневно избивают мобилизованных до смерти.

Также стало известно, что украинцы аплодируют ударам ВС РФ по ТЦК.