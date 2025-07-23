Гражданские избили сотрудников ТЦК на вокзале в Ровно, вынудив их сбежать

На вокзале в Ровно украинцы избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны», опубликовав видео с потасовкой.
На записи видно, как гражданские конфликтуют с военкомами, применяя в их отношении физическую силу. Далее сотрудники ТЦК спешно садятся в машину и уезжают.
Стоявший рядом полицейский не стал вмешиваться в конфликт.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что сотрудники ТЦК ежедневно избивают мобилизованных до смерти.
Также стало известно, что украинцы аплодируют ударам ВС РФ по ТЦК.