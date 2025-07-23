Житель Таганрога отсудил у магазина 8 тысяч за игрушки в Kinder-сюрпризе

Юрист из Таганрога отсудил у известной сети розничных магазинов 8,5 тысяч рублей. Причиной стали не те игрушки в коллекционных яйцах Kinder-сюрприз. Об том сообщают «РИА Новости» со ссылкой на таганрожца.
Брат юриста заказал через интернет в магазине коллекционные яйца Kinder-сюрприз с игрушками-героями из французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». И добавил в комментарии к заказу, что ему нужны яйца именно с этими игрушками. А отличить их от обычных можно по специальной упаковке. И еще написал, что если таких «киндеров» нет в наличии, то заказ надо отменить. Когда покупателю привезли посылку, яйца оказались обычными. Тогда дончанин обратился с претензией в магазин, но ему не ответили.
И в дело вмешался брат-юрист. Суд взыскал с магазина восемь тысяч 722 рубля. В эту сумму вошла стоимость трех яиц за 400 рублей, доставка за 118 рублей, сумма за моральный вред, расходы на брата-юриста, а еще расходы на фиксацию нарушения для суда и неустойка.
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