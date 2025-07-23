Житель Таганрога отсудил у магазина 8 тысяч за игрушки в Kinder-сюрпризе

Брат юриста заказал через интернет в магазине коллекционные яйца Kinder-сюрприз с игрушками-героями из французского мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». И добавил в комментарии к заказу, что ему нужны яйца именно с этими игрушками. А отличить их от обычных можно по специальной упаковке. И еще написал, что если таких «киндеров» нет в наличии, то заказ надо отменить. Когда покупателю привезли посылку, яйца оказались обычными. Тогда дончанин обратился с претензией в магазин, но ему не ответили.