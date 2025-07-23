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Мединский: Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по созданию рабочих групп. Об этом заявил глава делегации Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле.

Помощник президента РФ отметил, что Москва предложила Украине сформировать три рабочих группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.

Также глава российской переговорной группы заявил, что третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом завершился, Россия констатировала, что все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены.

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