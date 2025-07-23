В Гомельской области профсоюзы помогут родителям первоклашек подготовить детей к школе

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области дали старт ежегодной благотворительной акции «Собери портфель первокласснику», сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
Все профсоюзные организации региона, включая первички, по традиции активно подключатся к акции, чтобы поддержать коллег в подготовке детей к важному шагу — старту школьной жизни.
«Особое внимание уделят детям-сиротам, многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в социально опасном положении», — отметили в областном объединении профсоюзов.
Как предусмотрено в действующих коллективных договорах, профкомитеты окажут материальную поддержку работникам, чьи дети идут в школу. В частности, речь о приобретении канцелярских принадлежностей, рюкзаков, сертификатов на обувь и др.
В 2024 году в рамках благотворительной акции на подготовку первоклашек было направлено более 1,45 млн. -0-