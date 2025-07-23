В 35 световых годах от Земли найдена потенциально обитаемая планета

Группа ученых из Института исследований экзопланет Троттье (IREx) Монреальского университета подтвердила существование пятой планеты в системе L 98−59, которая может оказаться обитаемой. Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.
В центре упомянутой системы находится красный карлик L 98−59, вокруг которого вращаются компактные каменистые планеты. Ранее было известно о четырех планетах, схожих по размерам с Землей, однако недавно международная команда астрономов подтвердила существование пятой — L 98−59 f.
Существование L 98−59 f было подтверждено благодаря слабым колебаниям в движении светила, которые были выявлены с помощью измерений лучевых скоростей спектрографами. По информации ученых, эта планета получает примерно столько же энергии от звезды, сколько Земля от Солнца, что помещает ее в обитаемую зону, где теоретически может существовать жидкая вода на поверхности.
Авторы исследования утверждают, что система L 98−59 является наиболее перспективной для поиска следов внеземной жизни, особенно благодаря ее относительной близости в 35 световых лет.
Напомним, ранее на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества ученые заявили, что Земля попала в ловушку гигантской космической пустоты.