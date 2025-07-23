В 35 световых годах от Земли найдена потенциально обитаемая планета

Существование L 98−59 f было подтверждено благодаря слабым колебаниям в движении светила, которые были выявлены с помощью измерений лучевых скоростей спектрографами. По информации ученых, эта планета получает примерно столько же энергии от звезды, сколько Земля от Солнца, что помещает ее в обитаемую зону, где теоретически может существовать жидкая вода на поверхности.