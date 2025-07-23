Где в Минске этой ночью планируют обновить дорожную разметку, рассказали в столичной ГАИ

По сообщению КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 24 июля специалисты будут наносить дорожную разметку на пр. Дзержинского (от ул. Космонавтов до границы города), ул. Рафиева, ул. Лидская, ул. Мстиславца, ул. Алибегова, ул. Восточная, ул. Лукьяновича, ул. Скрипникова, ул. Есенина, ул. Уборевича, ул. Асаналиева, ул. Руссиянова, ул. Бельского, ул. Центральная, пр. Машерова, а также вблизи учреждений образования Октябрьского, Советского, Центрального и Фрунзенского районов.