Где в Минске этой ночью планируют обновить дорожную разметку, рассказали в столичной ГАИ

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске этой ночью планируют обновить дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
По сообщению КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 24 июля специалисты будут наносить дорожную разметку на пр. Дзержинского (от ул. Космонавтов до границы города), ул. Рафиева, ул. Лидская, ул. Мстиславца, ул. Алибегова, ул. Восточная, ул. Лукьяновича, ул. Скрипникова, ул. Есенина, ул. Уборевича, ул. Асаналиева, ул. Руссиянова, ул. Бельского, ул. Центральная, пр. Машерова, а также вблизи учреждений образования Октябрьского, Советского, Центрального и Фрунзенского районов.
В столичной ГАИ рекомендуют учитывать эту информацию при выборе маршрута, а также быть внимательными на обозначенных участках дорог. -0-