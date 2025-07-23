«Конец — делу венец»: Мединский пословицей ответил на хотелки Киева провести встречу Путина и Зеленского

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский пословицей ответил на вопрос журналистов о возможности российско-украинской встречи в верхах.
«Конец — делу венец», — сказал он, имея в виду, что сначала должны быть достигнуты принципиальные договоренности, а уже после возможна встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Кроме того, Мединский привел пример из китайской истории, когда бывший лидер КНР Мао Цзэ Дун провел пять встреч с Чан Кай Ши. Мединский напомнил, что политики улыбались друг другу, но эти встречи ни к чему не привели — война продолжалась. Победили в ней, кстати, не китайские националисты, а китайские коммунисты, констатировал глава делегации.