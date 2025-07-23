«Конец — делу венец»: Мединский пословицей ответил на хотелки Киева провести встречу Путина и Зеленского

Кроме того, Мединский привел пример из китайской истории, когда бывший лидер КНР Мао Цзэ Дун провел пять встреч с Чан Кай Ши. Мединский напомнил, что политики улыбались друг другу, но эти встречи ни к чему не привели — война продолжалась. Победили в ней, кстати, не китайские националисты, а китайские коммунисты, констатировал глава делегации.