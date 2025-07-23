Мединский: Санитарные команды подвергаются риску в серой зоне из-за дронов

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед его началом руководители делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.