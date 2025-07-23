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Мединский: Санитарные команды подвергаются риску в серой зоне из-за дронов

Санитарные подразделения, участвующие в СВО, сталкиваются с повышенной угрозой при работе в серой зоне из-за активного использования беспилотников. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Источник: Life.ru

Он отметил, что постоянное присутствие дронов создаёт крайне опасные условия для медиков, осуществляющих эвакуацию раненых с линии соприкосновения. Мединский особо подчеркнул, что российская сторона ценит каждую человеческую жизнь.

Глава делегации обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности медицинского персонала, выполняющего гуманитарные задачи в зоне боевых действий.

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед его началом руководители делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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