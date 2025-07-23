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Россия и Украина обменялись военнопленными сразу после переговоров

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По словам представителей ведомства, российские солдаты к текущему моменту находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

— Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Тем временем вечером того же дня третий раунд переговоров России и Украины завершился спустя чуть более 40 минут. Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган. Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.

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