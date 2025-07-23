Россия и Украина обменялись военнопленными сразу после переговоров

Тем временем вечером того же дня третий раунд переговоров России и Украины завершился спустя чуть более 40 минут. Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган. Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.