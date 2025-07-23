День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: о чем молиться и как почитать

В 969 году Ольга лично организовала оборону Киева. Умерла княгиня Ольга в этом же году в «Матери городов русских». Ее тело было погребено по христианскому обряду, как она и настаивала. РПЦ канонизировала Ольгу как равноапостольную святую — то есть приравненную по значимости к апостолам. Ее подвиг заключается не только в личной вере, но и в мужестве идти наперекор языческому окружению и начать процесс христианизации великой державы.