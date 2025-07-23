«Дети будут возращаться — это святое»: Мединский ответил на вопросы про украинских детей на российской территории

«Что касается “десятков тысяч” детей, якобы вывезенных с Украины — полный список из 329 детей нами полностью проработан, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их родители, родственники, законные представители, дети будут возвращаться — это святое. Сейчас они под государственным контролем, в достатке, в безопасности находятся в детских учреждениях», — сообщил Мединский.