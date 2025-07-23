«Дети будут возращаться — это святое»: Мединский ответил на вопросы про украинских детей на российской территории

Глава делегации Росии на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский ответил на вопросы относительно судьбы украинских детей, находящихся на российской территории. Заявление он сделал по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 23 июля.
Глава российской делегации пояснил ситуацию с украинскими детьми: он отметил, что большая их часть никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые.
«Что касается “десятков тысяч” детей, якобы вывезенных с Украины — полный список из 329 детей нами полностью проработан, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их родители, родственники, законные представители, дети будут возвращаться — это святое. Сейчас они под государственным контролем, в достатке, в безопасности находятся в детских учреждениях», — сообщил Мединский.
Делегация РФ в свою очередь поставила перед украинской стороной вопрос о возвращении на Родину российских детей — это около 20 человек.
Украине также передан список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, сообщил он.
Сайт KP.RU опубликовал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.