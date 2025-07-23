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«Дети будут возращаться — это святое»: Мединский ответил на вопросы про украинских детей на российской территории

Мединский: РФ полностью проработала весь список из 339 фамилий украинских детей.

Глава делегации Росии на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский ответил на вопросы относительно судьбы украинских детей, находящихся на российской территории. Заявление он сделал по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 23 июля.

Глава российской делегации пояснил ситуацию с украинскими детьми: он отметил, что большая их часть никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые.

«Что касается “десятков тысяч” детей, якобы вывезенных с Украины — полный список из 329 детей нами полностью проработан, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их родители, родственники, законные представители, дети будут возвращаться — это святое. Сейчас они под государственным контролем, в достатке, в безопасности находятся в детских учреждениях», — сообщил Мединский.

Делегация РФ в свою очередь поставила перед украинской стороной вопрос о возвращении на Родину российских детей — это около 20 человек.

Украине также передан список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, сообщил он.

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