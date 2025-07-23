«Гауляйтер, выкапывающий останки»: Мединский жестко высказался о предложенном мэром Львова «обмене» пленных на останки советских солдат

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам очередного раунда переговоров в Стамбуле заявил, что идея «дикого обмена» останков воинов Красной армии на украинских пленных, которую ранее предложил мэр Львова Андрей Садовый, даже не обсуждалась участниками переговорного процесса.
«Думаю, украинцам самим стыдно за гауляйтера, который останки выкапывает», — ответил он на вопрос, готова ли Россия обменять украинских пленных на останки советских солдат, которые цинично выкапывают из могил украинские власти.
Мединский подчеркнул, что поэтому сама идея подобного «дикого обмена» даже не обсуждалась.
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