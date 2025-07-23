«Цифровая звезда» появилась на Военном кладбище в Минске. Что можно узнать по QR-коду

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске провели оцифровку Военного кладбища. Кому и как это поможет, а также для чего нужны подобные инициативы, узнала корреспондент БЕЛТА.
Такая инициатива стала частью международного военно-патриотического проекта «Цифровая звезда» — совместной идеи молодежи Беларуси и России. Он существует уже несколько лет. Любой желающий может по QR-коду на памятном месте перейти на сайт проекта и узнать об истории мемориала, комплекса или могилы неизвестного солдата.
Архивную работу и техническую подготовку по этой памятной локации выполнили бойцы студотрядов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и др.
Как пояснил второй секретарь Советской районной организации БРСМ Иван Квашко, теперь на сайте можно увидеть географическую метку — местоположение памятника, краткие исторические сведения об истории места, более развернутую информацию, фотографии, копии архивных документов.
«Преимущество данной системы заключается в активизации исследовательской деятельности нашей молодежи, причем молодежи разных категорий — не только учащейся или студенческой, проект охватывает и рабочую», — дополнил он.
Ребята работали с архивами Национальной библиотеки еще с июня прошлого года. Над проектом трудились будущие и молодые IT-специалисты, историки, работники культуры. «Это огромная архивная работа, исторические справки, поиски документов, перевод в цифровой формат. Мы занимаемся этим, чтобы сохранить все памятные места», — поделился первый секретарь Минского горкома БРСМ Алексей Пикус. Он также отметил, что цифровой формат помогает облегчить доступ к информации о конкретном объекте, из любой точки мира узнать о захоронениях родственников. «Сегодня мы знаем, что многие люди переезжают в другие города, а цифровой формат позволяет им узнать историю военного времени своего родного места. Кроме того, это хорошая возможность для гостей и жителей столицы узнать, почитать, посмотреть правдивые исторические сведения о разных местах», — дополнил он.
Учащийся Минского радиотехнического колледжа Артем Шушко занимался информационной частью этого проекта. «Например, я изучал данные на сайте “Красная звезда”. Там есть информация о ветеранах Великой Отечественной войны. Также я готовил сведения о своем дедушке-ветеране. Можно было найти и информацию о том, где он похоронен, каких наград удостоен, какие ранения получил, а также данные о родственниках», — рассказал студент.
Глава администрации Советского района Минска Александр Щекович отметил, что эта масштабная работа очень важна, ведь ребята изучали подлинные архивные данные, которые удалось сохранить очевидцам страшных военных событий. «Чем больше будет подобных цифровых ключей, тем проще будет нам понимать ту трагедию и сделать все то, чтобы не допустить подобного», — резюмировал он.
Проект «Цифровая звезда» представляет собой международную историко-патриотическую инициативу, направленную на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Его организатором выступает Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, а реализует БРСМ. -0-
Фото БРСМ.