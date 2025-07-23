«Цифровая звезда» появилась на Военном кладбище в Минске. Что можно узнать по QR-коду

Ребята работали с архивами Национальной библиотеки еще с июня прошлого года. Над проектом трудились будущие и молодые IT-специалисты, историки, работники культуры. «Это огромная архивная работа, исторические справки, поиски документов, перевод в цифровой формат. Мы занимаемся этим, чтобы сохранить все памятные места», — поделился первый секретарь Минского горкома БРСМ Алексей Пикус. Он также отметил, что цифровой формат помогает облегчить доступ к информации о конкретном объекте, из любой точки мира узнать о захоронениях родственников. «Сегодня мы знаем, что многие люди переезжают в другие города, а цифровой формат позволяет им узнать историю военного времени своего родного места. Кроме того, это хорошая возможность для гостей и жителей столицы узнать, почитать, посмотреть правдивые исторические сведения о разных местах», — дополнил он.