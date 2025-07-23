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50 фамилий из списка украинских детей оказались взрослыми, заявил Мединский

Мединский: 50 фамилий из списка украинских детей оказались взрослыми.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, это взрослые люди, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Пятьдесят фамилий из этого списка (украинского списка детей, которые якобы находятся в России — ред.) оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», — сказал Мединский журналистам по итогам российско-украинских переговоров.

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