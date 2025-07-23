Россия и Украина провели новый обмен пленными. Видео

На данный момент бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. После этого солдаты смогут отправиться домой к своим семьям.