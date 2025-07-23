От проката до рассвета: как меняют индустрию поправки в закон о господдержке кино

Поправки, принятые в закон, регламентирующий выдачу прокатных удостоверений кинофильмам, очевидно, окажут влияние на всю индустрию. Однако однозначного мнения о том, как именно они отразятся на профессиональном сообществе и зрителях, пока нет ни у авторов закона, ни у кинематографистов, ни у прокатчиков. Одни считают, что закон дает необходимые инструменты для зачистки всего нежелательного контента. Другие полагают, что в отрасли, по сути, мало что меняется и принятие документа — простая формализация уже имеющейся практики. А вот третьи опасаются, что с принятием поправок может пострадать жанровое кино. «Известия» попытались разобраться в новых правилах и обсудили с участниками индустрии, что же этот закон означает для них и для зрителя.
В чем суть поправок в закон о прокатных удостоверениях.
Закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» — один из самых важных не только для профессионалов, но и для обычных зрителей. В этом документе содержится, в частности, регламентация того, каким фильмам может быть выдано прокатное удостоверение (то есть разрешение на любой публичный показ), а каким — нет. Основания для отказа приведены следующие:
«Прокатное удостоверение на фильм не предоставляется (не выдается) в случаях, если фильм содержит материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения, если в фильме используются скрытые вставки и иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание человека и (или) оказывающие вредное влияние на его здоровье, в случае нарушения требований, установленных порядком предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, и в иных определенных федеральными законами случаях».
22 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в этот закон. Среди них есть дополнение, устанавливающее основание для отказа в выдаче прокатного удостоверения, если в фильме содержатся материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Предполагается, что закон вступит в действие с 1 марта 2026 года.
В документах, приложенных к закону, нет указаний на конкретные фильмы и то, как именно будет определяться отношение фильма к традиционным ценностям. Поэтому в киносообществе вполне предсказуемо началось обсуждение вопроса, какие из вышедших фильмов могут лишиться прокатных удостоверений, а какие «прокатку» уже не получат.
Что говорят авторы законопроекта.
«Известия» обратились за комментариями к авторам законопроекта, попросив привести примеры фильмов, которые могли бы подпасть под новые правила.
Поправки работают на опережение, чтобы у Минцфиры, Минкульта и Роскомнадзора были основания реагировать быстро, пояснил зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
— Это комплексное решение для того, чтобы зачистить весь нежелательный контент, который очень точечно, из-под полы разрушает наше общество, — считает парламентарий. — Семейные ценности, ценности многодетной семьи, важность образования, сохранения исторических фактов, патриотизм — все то, что с начала 1990-х десятилетиями разрушалось, теперь мы начинаем системно возвращать.
Теперь Минкультуры нужно будет изучать контент, чтобы давать свои рекомендации Роскомнадзору и платформам, объясняет механизм действия поправок депутат.
— Что-то платформы будут удалять самостоятельно, что-то придется удалять силами Роскомнадзора, — говорит Свинцов. — Будут выработаны правила, которые вернут мораль не только на экраны кинотеатров, но и на электронные цифровые площадки и в социальные сети. Можно сказать, что это — закон о восстановлении морали.
Выработать четкие и прозрачные критерии для киноиндустрии — это задача Министерства культуры, и все необходимые для этого условия были обеспечены законодателем, согласен другой автор законопроекта, замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
— Я рассчитываю, что этот процесс будет происходить в тесном контакте с производственными студиями, продюсерскими центрами, онлайн-кинотеатрами и так далее, — сказал он. — Никто не отрицает важность традиционных российских духовно-нравственных ценностей, перечисленных в указе президента, но не менее важно, чтобы никто не пытался использовать его в целях конкурентной борьбы или против свободы творчества. Минкульт будет следить, чтобы контент не был направлен на дискредитацию духовно-нравственных ценностей, а непосредственное взаимодействие с онлайн-кинотеатрами возьмет на себя Роскомнадзор.
«Известия» направили запрос в Министерство культуры с просьбой прокомментировать принятие нового документа.
Как отреагировала на поправки киноиндустрия.
Большинство крупных прокатчиков и продюсеров, к которым обратились «Известия», комментировать закон отказались — представители отрасли хотят разобраться в тексте закона, чтобы сделать взвешенные выводы.
— На нас никак не влияет этот закон, — сказала президент российской компании Arna Media Надежда Мотина. — Мы и так всегда и на всё должны были получать прокатное удостоверение. Идет формализация уже имеющейся практики.
А вот кинематографисты отреагировали на поправки по-разному. Например, режиссер Лариса Садилова уверена, что теперь необходимо определить само понятие традиционных ценностей.
— Ведь у каждого народа, проживающего в России, они свои. Например, в Якутии шаманизм — это их культурные, традиционные ценности, — рассуждает она. — Я училась у Сергея Аполлинариевича Герасимова в 80-е, он нам говорил, что можно все, кроме контрреволюции и порнографии. И всем было понятно, что нельзя, а что можно.
Продюсер Максим Добромыслов опасается, что с принятием поправок может пострадать жанровое кино — например, хорроры, триллеры и фильмы про маньяков. Кроме того, необходимо понимать, кем и как будет оцениваться соответствие картины новым требованиям. Важно, считает он, чтобы решение было коллегиальным и не строилось на субъективном мнении.
— Да, я уверен, есть фильмы, которым ни в коем случае нельзя давать прокатное удостоверение. Например, огромное количество фильмов, где сейчас особенно пропагандируется мысль «давайте убьем всех русских». Но если у тебя история о том, что женщина влюбилась в другого мужчину? Ведь бывает такое, — задается вопросом собеседник «Известий». — Мне кажется, кинематограф в этом плане дает возможность взглянуть на ситуацию с разных сторон. В этом часто и есть его цель.
Автор самых громких отечественных хорроров Святослав Подгаевский понимает под традиционными ценностями институт семьи и морально-нравственные установки человека.
— По сути, кинематографисты снимают картины, как раз-таки и раскрывая тематически эти установки: что есть человек, что хорошо, что плохо, куда мы идем, чего хотим, — говорит он. — Мне сложно сказать, можно ли жанровые элементы как-то отнести к традиционным и нетрадиционным ценностям. Ведь жанр — не содержание фильма, а лишь внешняя оболочка. А вот драматический конфликт фильма как раз и может содержать ценности, о которых идет речь.
То, что такой закон потребуется, было ясно в самом начале перестройки, считает народный артист России Николай Бурляев.
— Тогда вышел закон о культуре, который инициировал Ельцин, где он запрещал государству вмешиваться в вопросы культуры и обязывал лишь давать деньги творцам, а они имеют право что хотят, то и творить, — говорит актер. — Слава Богу, теперь мы приняли закон, который обяжет наши официальные органы, которым поручено руководить нашей культурой, более серьезно относиться к тому, чему они выдают прокатное удостоверение.
По мнению Николая Бурляева, фильмов, которые пропагандируют отрицание или дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, — сотни. Отсчет, по словам артиста, можно начинать с «Интердевочки», доходя до последней экранизации «Мастера и Маргариты».
— Я очень люблю Сергея Безрукова как актера, — отмечает он. — Но знал ли он, что «Бригада» способна поднять волну преступности?
Остается отметить, что пока под действие закона формально подпадают не все фильмы в онлайн-кинотеатрах. Однако авторы поправок сообщили «Известиям», что осенью этот вопрос может быть снова поднят в Госдуме.