От проката до рассвета: как меняют индустрию поправки в закон о господдержке кино

Поправки, принятые в закон, регламентирующий выдачу прокатных удостоверений кинофильмам, очевидно, окажут влияние на всю индустрию. Однако однозначного мнения о том, как именно они отразятся на профессиональном сообществе и зрителях, пока нет ни у авторов закона, ни у кинематографистов, ни у прокатчиков. Одни считают, что закон дает необходимые инструменты для зачистки всего нежелательного контента. Другие полагают, что в отрасли, по сути, мало что меняется и принятие документа — простая формализация уже имеющейся практики. А вот третьи опасаются, что с принятием поправок может пострадать жанровое кино. «Известия» попытались разобраться в новых правилах и обсудили с участниками индустрии, что же этот закон означает для них и для зрителя.