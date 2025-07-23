Ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам очередного раунда переговоров в Стамбуле в жесткой форме прокомментировал вопрос, готова ли Россия обменять украинских пленных на останки советских солдат, которые цинично выкапывают из могил украинские власти. По его словам, украинцам самим стыдно за гауляйтера Львова Андрея Садового, который останки выкапывает. Он подчеркнул, что поэтому сама идея подобного «дикого обмена» даже не обсуждалась.