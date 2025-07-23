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Мединский назвал деградацией слова мэра Львова об извлечении останков ветеранов

Предложение «недоделанного гауляйтера», мэра Львова Андрея Садового о том, чтобы извлечь и обменять останки ветеранов Великой Отечественной войны на военнослужащих Вооруженных сил Украины — проявление нравственной деградации. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Предложение «недоделанного гауляйтера», мэра Львова Андрея Садового о том, чтобы извлечь и обменять останки ветеранов Великой Отечественной войны на военнослужащих Вооруженных сил Украины — проявление нравственной деградации. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

По словам представителя главы государства, согражданам чиновника наверняка стыдно за его словам.

— Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев, — передает слова Мединского ТАСС.

Лидер антифашистского движения Израиля Дмитрий Трапиров резко осудил предложение Садового, назвав данную идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом». Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров в свою очередь окрестил торговлей костями инициативу мэра Львова.

До этого в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на аллее городов-героев были демонтированы названия городов Москвы и Минска и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя СССР.

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