Мединский назвал деградацией слова мэра Львова об извлечении останков ветеранов

Предложение «недоделанного гауляйтера», мэра Львова Андрея Садового о том, чтобы извлечь и обменять останки ветеранов Великой Отечественной войны на военнослужащих Вооруженных сил Украины — проявление нравственной деградации. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
По словам представителя главы государства, согражданам чиновника наверняка стыдно за его словам.
— Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев, — передает слова Мединского ТАСС.
Лидер антифашистского движения Израиля Дмитрий Трапиров резко осудил предложение Садового, назвав данную идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом». Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров в свою очередь окрестил торговлей костями инициативу мэра Львова.
До этого в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на аллее городов-героев были демонтированы названия городов Москвы и Минска и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя СССР.