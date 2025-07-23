Омбудсмены работают по списку украинских детей, якобы находящихся в России

«Сейчас по этому списку конкретно работают представители делегаций, в том числе уполномоченные по правам человека у нас и по защите ребенка. Дети возвращаются. Вещь эта очень тактичная такая, потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России. И скорее всего они находятся где-то в Европе, мы не знаем. Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми. Поэтому список этот все время сужается, но все равно по каждому имени мы работаем», — сказал Мединский журналистам.