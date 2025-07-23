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Омбудсмены работают по списку украинских детей, якобы находящихся в России

Мединский: 50 украинских детей, якобы находящихся в России, оказались взрослыми.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РФ работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории РФ, 50 фамилий из списка оказались взрослыми, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.

«Сейчас по этому списку конкретно работают представители делегаций, в том числе уполномоченные по правам человека у нас и по защите ребенка. Дети возвращаются. Вещь эта очень тактичная такая, потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России. И скорее всего они находятся где-то в Европе, мы не знаем. Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми. Поэтому список этот все время сужается, но все равно по каждому имени мы работаем», — сказал Мединский журналистам.

Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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