МО показало кадры возвращения военных РФ после обмена с Украиной

Министерство обороны России обнародовало в своем Telegram-канале кадры с военнослужащими российской армии, которые были возвращены в рамках обмена с украинской стороной.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями… с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в публикации.
Как сообщают в оборонном ведомстве, в настоящее время бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что российская сторона предложила Украине обменять еще не менее чем по 1200 пленных.