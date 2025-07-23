Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО показало кадры возвращения военных РФ после обмена с Украиной

В настоящее время бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России обнародовало в своем Telegram-канале кадры с военнослужащими российской армии, которые были возвращены в рамках обмена с украинской стороной.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями… с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в публикации.

Как сообщают в оборонном ведомстве, в настоящее время бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российская сторона предложила Украине обменять еще не менее чем по 1200 пленных.