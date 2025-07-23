МО показало кадры возвращения военных РФ после обмена с Украиной

Как сообщают в оборонном ведомстве, в настоящее время бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.