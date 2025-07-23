Главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября

«Это решение суда мне совершенно непонятно. Сколько раз мы говорили, и нас поддерживал президент, что арестовывать по подозрению в ненасильственных преступлениях нужно в крайнем случае, а здесь речь идет о журналисте. При том, что есть масса сомнений вообще в том, как это дело протекало, расследовалось», — отметила Меркачева.