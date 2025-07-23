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Трамп хочет наказать причастных к манипулированию данными разведки по РФ

Трамп намерен привлечь к ответственности всех причастных к обвинению России в якобы вмешательстве в выборы 2016 года в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет привлечь к ответственности всех, кто причастен к манипулированию данными разведки по России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности», — сообщила она в ходе брифинга.

Таким образом Левитт ответила на вопрос о том, считает ли действующая администрация Белого дома, что на бывшего американского лидера Барака Обаму распространяется действие иммунитета от юридического преследования.

Ранее KP.RU сообщал, что глава национальной разведки США Тулси Габбард назвала покушением на госизмену действия Обамы в контексте опровергнутой теории о якобы «российском следе» в выборах в США.

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