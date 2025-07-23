В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Вечером 23 июля временно ограничили на работу аэропорт Сочи. Воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Росавиации.
Как отмечается в сообщении, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В последний раз о введении ограничений в российских аэропортах оповестили ночью 23 июля. Тогда меры безопасности действовали в воздушной гавани Нижнего Новгорода.
«Аэропорт СОЧИ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.