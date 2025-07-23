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«Родители и дети»: Путин снизил пошлину на договоры дарения между членами семьи

Российский Президент Владимир Путин 23 июля внес изменения в правила оформления дарственных на недвижимость.

Российский Президент Владимир Путин 23 июля внес изменения в правила оформления дарственных на недвижимость. Текст соответствующего закона с подписью Президента опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Близкие родственники — супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры…», — указывается в нормативно-правовом акте.

Отмечается, что еще с января текущего года все подобные сделки между гражданами требуют обязательного нотариального заверения, независимо от степени родства участников.

Нововведение предусматривает 50-процентную скидку на госпошлину для близких родственников при соответствующем юридическом удостоверении договоров дарения. Утвержденные поправки касаются стати № 333.38 отечественного Налогового кодекса.

Также с этими изменениями появилась и новая мера поддержки, которая предусматривает полное освобождение от пошлин для родителей детей с ограничениями по здоровью при обращении в суд по вопросам их дееспособности или контроля за доходами несовершеннолетних.

Стоит отметить, что это не единственная тема социального сектора, которая оказалась во внимании Президента РФ в этот день. Также 23 июля Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами Кабмина относительно противодействия кибераферистам и расширения «земских» проектов.