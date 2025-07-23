Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Сочи установили временные ограничения на полёты

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Временные ограничения на выпуск самолётов действуют в воздушной гавани Сочи, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, в ночь на среду ограничения на взлёт и посадку воздушных судов были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова.

По данным Минобороны РФ, военные ликвидировали 33 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над российскими регионами.