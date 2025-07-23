Росавиация: в аэропорту Сочи установили временные ограничения на полёты

Временные ограничения на выпуск самолётов действуют в воздушной гавани Сочи, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь на среду ограничения на взлёт и посадку воздушных судов были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Калуги и Саратова.
По данным Минобороны РФ, военные ликвидировали 33 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над российскими регионами.