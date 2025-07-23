У оргеевского «Милсами» отличные шансы протий как можно дальше в еврокубках: В Лиге Конференций молдавский клуб сыграл вничью на выезде с черногорской «Будучностью»

Напомним, что в четверг, 24 июля, еще три молдавских клуба вступают в еврокубковую борьбу. Сначла столичный «Зимбру в ЛК сыграет в Казахстане против местной “Астаны” (начало матча в 17.00 по нашему времени), затем “Шериф” в Лиге Европы будет противоборствовать сильному голландскому “Утрехту” в Ниспоренах (20.00), а хынчештский “Петрокуб” в Лиге Конференций будет играть на стадионе “Зимбру” против азербайджанского “Сабаха” (тоже в 20.00).