У оргеевского «Милсами» отличные шансы протий как можно дальше в еврокубках: В Лиге Конференций молдавский клуб сыграл вничью на выезде с черногорской «Будучностью»

Оргеевский «Милсами после обидного вылета из первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов от финского КуПСа попал во второй квалификационный раунд Лиги Конференций. В первом матче встречался в гостях с черногорской “Будучностью”. Игра завершилась несколько минут назад.
В первом тайме гости даже открыли счет, но судья мяч не засчитал, посчитав, что был офсайд. Обидно, на наш взгляд никакого вне игры не было.
Черногорский футболисты больше владели мячом, наши опасно огрызались. Игра шла, как на качелях, по такой игре до первого гола. Но гола так и не случилось, ничья — 0:0.
Выездная ничья дает оргеевцам отличные шансы на выход в следующий раунд Лиги Конференций и на продолжение борьбы в еврокубках.
Напомним, что в четверг, 24 июля, еще три молдавских клуба вступают в еврокубковую борьбу. Сначла столичный «Зимбру в ЛК сыграет в Казахстане против местной “Астаны” (начало матча в 17.00 по нашему времени), затем “Шериф” в Лиге Европы будет противоборствовать сильному голландскому “Утрехту” в Ниспоренах (20.00), а хынчештский “Петрокуб” в Лиге Конференций будет играть на стадионе “Зимбру” против азербайджанского “Сабаха” (тоже в 20.00).
Как говорится, четверг — большой футбольный день. Болеем за наших!
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