Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Православная церковь 24 июля вспоминает святую равноапостольную великую княгиню Русскую Ольгу. В народе принято праздновать Ольгин день. Есть и еще одно название — Страдница. Все дело в том, что в данный период идет работа по уборке хлеба и жатве.
Что нельзя делать 24 июля.
Не следует посещать бани. Указанный день не подходит для того, чтобы свататься, планировать свадьбы. Считалось, что брак окажется несчастливым. Не рекомендуется проводить генеральную уборку в доме.
Что можно делать 24 июля.
По традиции, в названный день было принято молиться святой. Как правило, у нее просили хорошей погоды, помощи при уборке урожая. Также молодые девушки просили и о хорошем муже.
Согласно приметам, паук, который находится в середине паутины, указывает на ухудшение погоды. В том случае, если большое количество мошек, то урожай грибов окажется богатым.
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