Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Православная церковь 24 июля вспоминает святую равноапостольную великую княгиню Русскую Ольгу. В народе принято праздновать Ольгин день. Есть и еще одно название — Страдница. Все дело в том, что в данный период идет работа по уборке хлеба и жатве.