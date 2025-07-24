День заглядывания в будущее и День старых шуток: какие праздники отмечают в России и мире 24 июля

Дата Международного дня заботы о себе выбрана неслучайно: 24.07 символизирует то, что заботиться о себе и своем здоровье нужно 24 часа в сутки семь дней в неделю. Праздник был учрежден в 2011 году Международным фондом заботы о себе. 24 июля следует задуматься о распорядке дня, правильном питании, физической активности и отказе от вредных привычек. В этот день можно сходить на массаж, принять расслабляющую ванну или выбрать любой другой способ заботы о себе.