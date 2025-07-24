День заглядывания в будущее и День старых шуток: какие праздники отмечают в России и мире 24 июля

24 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День заглядывания в будущее, День старых шуток и Международный день заботы о себе.
День заглядывания в будущее.
В День заглядывания в будущее принято совершать различные магические ритуалы с целью узнать, чего стоит ожидать в будущем. Это может быть библиомантия, хиромантия, гадание на кофейной гуще, гороскоп и многое другое.
День старых шуток.
В День старых шуток можно без стеснения рассказывать устаревшие шутки и анекдоты и смеяться над старыми мемами. Организаторы праздника считают, что если хотя бы раз в год рассказывать шутки из прошлых лет, то они никогда не умрут.
Международный день заботы о себе.
Дата Международного дня заботы о себе выбрана неслучайно: 24.07 символизирует то, что заботиться о себе и своем здоровье нужно 24 часа в сутки семь дней в неделю. Праздник был учрежден в 2011 году Международным фондом заботы о себе. 24 июля следует задуматься о распорядке дня, правильном питании, физической активности и отказе от вредных привычек. В этот день можно сходить на массаж, принять расслабляющую ванну или выбрать любой другой способ заботы о себе.