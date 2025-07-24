Народный календарь. Почему на Дозоры, 27 июля, нужно собирать грибы

Православные 27 июля чтут память апостола от семидесяти Акила. Его вместе с супругой Присциллой в христианство обратил апостол Павел.
На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу и хозяину поля. У последней полосы жатвы для него оставляли горшочек каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом богатого урожая в следующем году.
К этой дате погода становилась более переменчивой. Часто на поля налетали сильные ветра и дожди с грозами. Поэтому урожай нужно было сторожить и выходить дозором. Так появилось название для этого дня — Дозоры. После обильных дождей в лесу активно росли грибы, поэтому детей, которые не работали в поле, отправляли собирать грибы.
Приметы погоды:
Коли день дождливый, то лить будет еще семь дней или семь недель.
Если чайки плавают в водоемах, значит погода будет хорошей.
Сильный дождь пошел — к обилию грибов в лесу.
Именины отмечают: Акила, Иван, Федор, Степан, Ираклий, Константин, Петр, Николай.