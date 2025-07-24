Народный календарь. Почему на Дозоры, 27 июля, нужно собирать грибы

К этой дате погода становилась более переменчивой. Часто на поля налетали сильные ветра и дожди с грозами. Поэтому урожай нужно было сторожить и выходить дозором. Так появилось название для этого дня — Дозоры. После обильных дождей в лесу активно росли грибы, поэтому детей, которые не работали в поле, отправляли собирать грибы.